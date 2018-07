Azarenka surpreende Serena, fatura Torneio de Indian Wells e volta ao Top 10

Ex-líder do ranking mundial, Victoria Azarenka desbancou de forma surpreendente a atual tenista número 1 do mundo, Serena Williams, neste domingo, para conquistar o título do Torneio de Indian Wells. A bielo-russa superou a norte-americana por 2 sets a 0, com duplo 6/4, e faturou a competição realizada nos Estados Unidos.

O título foi emblemático para Azarenka também pelo fato de que a fará deixar a atual 15ª posição do ranking da WTA e voltar ao Top 10 nesta segunda-feira, quando a listagem será atualizada pela entidade que controla o tênis profissional feminino.

Ela somará 1.000 pontos no ranking, no qual deve aparecer em oitavo lugar nesta segunda, assim como recebeu um cheque de mais de US$ 1 milhão pelo título da importante competição do circuito.

Azarenka não vencia Serena desde 2013, quando levou a melhor sobre a poderosa adversária também nos Estados Unidos, na final do Torneio de Cincinnati. De lá para cá foram cinco derrotas em duelos com a norte-americana, que neste domingo defendia uma ampla vantagem de 17 vitórias e três derrotas em 20 confrontos entre as duas até então.

A bielo-russa, porém, não se intimidou com o favoritismo de Serena, com a torcida contra em Indian Wells e jogou como uma autêntica ex-número 1 do mundo. No primeiro set, além de conquistar uma quebra de saque logo de cara e abrir 2 a 0, ela salvou cinco break points cedidos para fechar a parcial em 6/4.

Já no segundo set, Azarenka chegou a conseguir duas quebras e abrir 5/2 no placar, provocando a fúria da norte-americana, que quebrou duas raquetes antes de voltar para a quadra para seguir no jogo já sabendo que seria muito difícil virar a partida.

Entretanto, quando sacava para fechar o jogo, a bielo-russa levou uma quebra e viu Serena depois reduzir a vantagem para 5/4. Mas, com nova chance de definir o duelo com o serviço na mão no décimo game, Azarenka desta vez não vacilou, mesmo precisando salvar dois break points, e fechou o jogo em 6/4.