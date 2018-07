Azarenka vai à semifinal e termina ano como número 1

ISTAMBUL - A bielo-russa Victoria Azarenka conseguiu nesta sexta-feira a sua vaga nas semifinais do Masters da WTA e, com isso, já assegurou que terminará o ano como número 1 do mundo. Em busca do título do torneio que reúne as oito melhores tenistas da temporada, ela jogará neste sábado contra a russa Maria Sharapova. Enquanto isso, a outra finalista em Istambul, na Turquia, sairá do confronto entre a norte-americana Serena Williams e a polonesa Agnieszka Radwanska.

Azarenka entrou na disputa do Masters já como a número 1 do mundo, mas corria o risco de perder a posição para Sharapova, que ocupa atualmente o segundo lugar no ranking. Agora, com a classificação para as semifinais, a bielo-russa somou pontos suficientes para assegurar a liderança, independentemente do resultado final do torneio em Istambul. Será, portanto, a primeira temporada que a tenista de 23 anos termina na ponta da lista da WTA.

Depois de ganhar da alemã Angelique Kerber na estreia e de perder para Serena Williams na segunda rodada do Grupo Vermelho, Azarenka entrou em quadra nesta sexta-feira para fazer um confronto direto pela vaga na semifinal. Número 8 do mundo, Na Li também tinha uma vitória e uma derrota no torneio. Assim, quem vencesse seria a classificada. Em 1 hora e 39 minutos de jogo, a bielo-russa confirmou o favoritismo e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3.

A vitória na terceira e última rodada deixou Azarenka com a segunda colocação no grupo, atrás apenas da invicta Serena Williams. Assim, ela vai enfrentar neste sábado justamente Sharapova, a única que lhe ameaçava a liderança do ranking. Embalada pela campanha com 100% de aproveitamento no Masters, a russa tentará agora acabar com o recente retrospecto ruim diante da bielo-russa, para quem perdeu quatro dos cinco jogos que fizeram somente nesta temporada.