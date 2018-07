Azarenka vence a 10ª seguida, vai à semifinal em Miami e volta ao Top 5

O triunfo garantiu Azarenka na semifinal do torneio norte-americano. Sua próxima adversária será a vencedora do duelo entre a local Madison Keys e a alemã Angelique Kerber - elas se enfrentam ainda nesta quarta. Azarenka, com a vitória, também deve retornar ao Top 5 do ranking da WTA.

Para buscar esta vaga entre as cinco melhores, a tenista da Bielo-Rússia voltou a mostrar consistência na quadra dura de Miami. Contendo os estragos causados pelo vento no jogo, Azarenka se saiu melhor no saque e, principalmente, nas devoluções, colocando pressão no saque da rival.

Desta forma, obteve três quebras de saque na partida e salvou cinco break points, acabando com as chances de reação de Konta, atual número 23 do mundo. Azarenka, 8ª colocada do ranking, segue com passos firmes rumo ao título de Miami, como fez em Indian Wells, há cerca de duas semanas.

Se avançar à final, terá pela frente a vencedora do confronto entre a suíça Timea Bacsinszky e a russa Svetlana Kuznetsova, algoz da favorita Serena Williams, ainda nas oitavas de final.