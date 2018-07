Azarenka vence a sétima seguida e avança em Miami

Ex-número 1 do mundo, a bielo-russa Victoria Azarenka parece disposta a voltar aos melhores dias. Campeã em Indian Wells na última semana, a oitava colocada do ranking estreou bem no Torneio de Miami ao bater a porto-riquenha Monica Puig na noite de sexta-feira por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

Azarenka vinha de uma surpreendente vitória sobre a norte-americana Serena Williams na decisão de Indian Wells e não teve dificuldades para bater Puig na estreia de mais um torneio de nível Premier. A bielo-russa precisou de somente 1h22min para despachar a número 67 do ranking.

Desde o começo, Azarenka mostrou toda a diferença técnica diante de Puig. Arrasadora, a bielo-russa chegou a abrir 5 a 0 no primeiro set. Ainda permitiu que a porto-riquenha quebrasse seu serviço e ameaçasse uma reação, mas só para também ser quebrada novamente e ver o set nas mãos da adversária.

A segunda parcial foi um pouco mais equilibrada. Azarenka relaxou com a vantagem e recolocou Puig no jogo. A bielo-russa conseguiu uma quebra no quarto game, permitiu o empate logo na sequência, mas usou toda a experiência para voltar a quebrar o saque da adversária no décimo e decisivo game.

Agora, Azarenka entrará em quadra mais uma vez como favorita na terceira rodada do torneio norte-americano. Ela terá pela frente a polonesa Magda Linette, 110.ª colocada do ranking e vinda do qualifying. Linette ficou apenas seis minutos em quadra na segunda rodada e disputou somente um game, antes de sua adversária, a sérvia Jelena Jankovic, precisar abandonar com uma lesão no ombro.