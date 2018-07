Azarenka vence e pega Bartoli nas quartas em Miami

Destas, quem teve mais trabalho foi exatamente a bielo-russa, que precisou de três sets para despachar a eslovaca Dominika Cibulkova, com parciais de 1/6, 7/6 (9/7) e 7/5, em um jogo que durou 2h47min. Na próxima rodada, a melhor do mundo vai enfrentar a francesa Marion Bartoli que, mais cedo, passou pela russa Maria Kirilenko.

Do mesmo lado da chave, a cabeça de chave número quatro do torneio, Caroline Wozniack, só teve trabalho no primeiro set para vencer a belga Yanina Wickmayer. Depois de precisar do tie-break para conquistar o primeiro ponto em 7/6 (10/8), a dinamarquesa aplicou um pneu na rival no segundo set para fechar o jogo em 2 sets a 0.

A chinesa Na Li foi outra que não teve vida fácil. Oitava pré-classificada do torneio, ela venceu a alemã Sabine Lisicki por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/2, em 2h01min. Na próxima fase, sua adversária será a russa Maria Sharapova, segunda colocada no ranking mundial. Na outra chave jogam a norte-americana Serena Williams e a polonesa Agnieszka Radwanska.