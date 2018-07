Azarenka vence e vai às quartas de final em Doha A bielo-russa Victoria Azarenka deu sequência em sua grande fase e derrotou nesta quinta-feira a romena Simona Halep, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, pelo Torneio de Doha, no Catar. Com o resultado, a número 1 do ranking da WTA avançou para as quartas de final e chegou à 14.ª vitória consecutiva na temporada.