Azarenka vence e vai encarar Jankovic em Sydney

Este será o sétimo confronto entre Azarenka, atual tenista número 3 do mundo, e Jankovic, ex-líder do ranking e hoje na 14.ª posição. E o jogo servirá para desempatar o retrospecto do duelo entre as duas, que aponta empate por 3 a 3 até agora, sendo que a bielo-russa obteve vitórias fáceis nas duas últimas partidas entre as duas.

Outra cabeça de chave que estreou com vitória tranquila em Sydney foi a chinesa Na Li. Pré-classificada como quarta maior favorita ao título, ela venceu a russa Ekaterina Makarova com parciais de 6/0 e 6/3 e agora medirá forças na segunda rodada com a sul-africana Chanelle Scheepers, que nesta segunda superou a húngara Melinda Czink por 6/4 e 6/2.

Outra tenista que estreou com vitória na competição que serve de preparação para o Aberto da Austrália, Grand Slam que começa na próxima segunda, foi a italiana Francesca Schiavone. Ela derrotou a australiana Samantha Stosur, quinta cabeça de chave, por 2 sets a 0, com 6/2 e 6/4, e se credenciou para encarar a eslovaca Daniela Hantuchova, que estreou com vitória sobre a italiana Roberta Vinci com parciais de 7/5 e 6/2.

Vera Zvonareva, por sua vez, foi outra cabeça de chave eliminada logo na estreia em Sydney. Pré-classificada como sexta maior favorita, a russa acabou arrasada pela sua compatriota Svetlana Kuznetsova por 6/2 e 6/1. Assim, Kuznetsova terá pela frente na próxima fase a checa Lucie Safarova, que na primeira rodada venceu a sérvia Ana Ivanovic por 2 sets a 0, com 7/6 (7/5) e 6/2.

Mas, se Stosur e Zvonareva decepcionaram na estreia, a polonesa Agnieszka Radwanska e a francesa Marion Bartoli, respectivas sétima e oitava cabeças de chave, começaram suas campanhas em Sydney com vitória. A primeira delas bateu a compatriota e irmã Urszula Radwanska por duplo 6/1, enquanto a tenista da França aplicou duplo 6/3 sobre a eslovena Polona Hercog.

Com isso, Radwanska pegará na próxima fase a russa Anastasia Pavlyuchenkova, que estreou batendo a alemã Andrea Petkovic por 6/2 e 6/3, enquanto Bartoli irá encarar agora a australiana Jelena Dokic, que massacrou a sua compatriota Isabella Holland com duplo 6/0.

Só a dinamarquesa Carolina Wozniacki e a checa Petra Kvitova tiveram folga nesta segunda-feira em Sydney e já começam a competição já na segunda rodada por serem as duas principais cabeças de chave. Líder do ranking mundial, a primeira delas irá estrear contra a eslovaca Dominika Cibulkova, que venceu a chinesa Shuai Peng por 2 sets a 1, com 6/2, 4/6 e 6/4. Já Kvitova defenderá o seu favoritismo diante da romena Alexandra Dulgheru, que aplicou duplo 6/1 sobre a sueca Sofia Arvidsson.