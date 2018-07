Azarenka vence em Londres e encerra jejum de 5 meses

Victoria Azarenka encerrou um jejum de cinco meses sem vitórias, nesta segunda-feira, ao estrear com sucesso nesta edição de Wimbledon. Oitava cabeça de chave do Grand Slam inglês, a tenista bielo-russa superou a croata Mirjana Lucic-Baroni por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, e assim garantiu vaga na segunda rodada da competição.

Eliminada na primeira rodada do Torneio de Eastbourne, na semana passada, Azarenka não sabia o que era uma vitória desde janeiro, quando derrotou a norte-americana Sloane Stephens nas oitavas de final do Aberto da Austrália. Depois disso, ela caiu já estreia do Torneio de Indian Wells e em seguida se afastou das quadras por mais de três meses por causa de uma lesão no pé esquerdo.

Com o triunfo desta segunda-feira, Azarenka se credenciou para enfrentar na segunda rodada de Wimbledon a sérvia Bojana Jovanovski, que na estreia superou a sueca Johanna Larsson por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/0.

Já a australiana Samantha Stosur e a norte-americana Sloane Stephens não conseguiram justificar os seus respectivos status de 17ª e 18ª cabeças de chave de Wimbledon em suas estreias. A tenista da Austrália caiu diante da belga Yanina Wickmayer, que venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, para ir à segunda rodada. Já a jogadora dos Estados Unidos foi batida pela russa Maria Kirilenko por 6/2 e 7/6 (8/6).

Também no grupo das cabeças de chave, a checa Lucie Safarova e as russas Ekaterina Makarova e Elena Vesnina estrearam com vitória nesta segunda. A primeira delas passou pela alemã Julia Goerges por 2 sets a 0, com 7/6 (7/3) e 7/6 (7/3). Makarova, por sua vez, derrotou a veterana Kimiko Date-Krumm, de 43 anos, de virada, com 3/6, 6/4 e 7/5. Já Vesnina superou a austríaca Patricia Mayr-Achleitner por 6/0 e 6/4.