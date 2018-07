Azarenka vence em Moscou e garante vaga no Masters A bielo-russa Victoria Azarenka teve uma vitória dupla nesta quarta-feira. Na estreia do Torneio de Moscou, na Rússia, ela derrotou a alemã Andrea Petkovic por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/1. E, com isso, garantiu sua vaga no Masters da WTA, torneio que reunirá as oito melhores tenistas da temporada, a partir da semana que vem, em Doha, no Catar.