Azarenka vence na estreia e Görges abandona no Torneio de Cincinnati

A tenista bielo-russa Victoria Azarenka sofreu na estreia em Cincinnati, nesta segunda-feira, mas venceu a espanhola Carla Suárez Navarro pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/2 e 6/4, em 2h30min de duelo na quadra dura da competição norte-americana.

Convidada da organização, a ex-número 1 do mundo disparou 10 aces e cometeu cinco duplas faltas num duelo em que o seu serviço foi decisivo para o resultado do placar. Foram 66% de aproveitamento dos pontos quando jogou com o primeiro saque. Assim, sofreu duas quebras de serviço, mas obteve a vitória ao faturar cinco quebras sobre a rival, outra ex-Top 10.

Atualmente na 87ª colocação do ranking, Azarenka vai enfrentar na segunda rodada a francesa Caroline Garcia, sexta cabeça de chave. A tenista da França, por ser "bye" na chave, entrará direto na segunda rodada da competição de nível Premier. Nas oitavas de final, a bielo-russa poderá encarar a checa Karolina Pliskova e a polonesa Agnieszka Radwanska.

Também nesta segunda, a alemã Julia Görges abandonou seu jogo de estreia no segundo set. A número dez do mundo desistiu quando enfrentava a francesa Kristina Mladenovic, que liderava o placar por 6/4 e 3/2. Na segunda rodada, Mladenovic terá pela frente a eslovaca Viktoria Kuzmova, que bateu a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich por 6/0, 4/6 e 6/1.

Pela mesma rodada de abertura, venceram nesta segunda-feira a ucraniana Lesia Tsurenko, a russa Svetlana Kuznetsova, a estoniana Anett Kontaveit e a local Madison Keys, que venceu em seu retorno às quadras após lesão no punho direito.