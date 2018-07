Azarenka vence norte-americana na estreia em Cincinnati

CINCINNATI - A bielo-russa Victoria Azarenka estreou com vitória no Torneio de Cincinnati, nesta terça-feira. Depois de um primeiro set tranquilo, a cabeça de chave número 2 teve dificuldade na última parcial, mas passou pela norte-americana Vânia King por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (8/6), em 1h41min de partida.

Depois de folgar na primeira rodada, Azarenka deu a impressão no primeiro set de que atropelaria Vânia King, que veio do qualifying, quando quebrou duas vezes o serviço da adversária e sequer ofereceu um break point. Na segunda parcial, no entanto, a bielo-russa teve problemas no serviço, cometeu seis duplas faltas e foi quebrada duas vezes, mas venceu no tie-break.

Azarenka agora espera para conhecer sua adversária, já que alguns jogos de primeira rodada ainda não foram disputados. A cabeça de chave número 2 pode ter pela frente a ex-número 1 do mundo Ana Ivanovic, da Sérvia, a francesa Alize Cornet, a eslovaca Magdalena Rybarikova ou a alemã Julia Goerges.

Em outro jogo já encerrado do dia, a alemã Mona Barthel, número 32 do mundo, derrotou em dois sets a checa Lucie Safarova, 39.ª do ranking, com parciais de 6/3 e 6/4. Agora, Barthel terá pela frente a russa Maria Kirilenko, número 16 do mundo.

Já a norte-americana Varvara Lepchenko sofreu, mas contou com a ajuda da torcida da casa para vencer a italiana Flavia Pennetta por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 6/2. Na segunda rodada, Lepchenko terá a dura missão de encarar a cabeça de chave número 4, a polonesa Agnieszka Radwanska.