Azarenka vence Radwanska e vai à final em Doha A bielo-russa Victoria Azarenka perderá a condição de líder do ranking da WTA na próxima atualização da lista, mas segue na luta pelo título do Torneio de Doha, no Catar. Neste sábado, a atual bicampeã do Aberto da Austrália se classificou para a final ao derrotar a polonesa Agnieszka Radwanska, número 4 do mundo, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3.