Azarenka vence Sara Errani por 2 sets a 0 e vai à final em Marbella

MARBELLA - A bielo-russa Victoria Azarenka confirmou a sua boa fase e se classificou para a final do Torneio de Marbella, na Espanha, disputado em quadras de saibro. Neste sábado, a número 6 do mundo derrotou a italiana Sara Errani, 43ª colocada no ranking da WTA e oitava pré-classificada, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 1 horas e 14 minutos

Cabeça de chave número 1, ela vem embalada pela conquista do título do Torneio de Miami. Na decisão, Azarenka vai enfrentar a romena Irina Camelia Begu, que surpreendeu ao vencer na semifinal a russa Svetlana Kuznetsova, cabeça de chave número 2, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/3) e 6/4.

No domingo, Azarenka tentará conquistar o sétimo título da sua carreira. Já Begu ainda não levantou troféus na sua carreira e é apenas a número 138 do mundo. As duas tenistas nunca se enfrentaram.