Azarenka vence Wickmayer e vai à semifinal em Doha

Atual líder do ranking mundial e campeã do último Aberto da Austrália, a tenista da Bielo-Rússia terá pela frente na próxima fase a vencedora do confronto entre a polonesa Agnieszka Radwanska e a norte-americana Christina McHale, também programado para esta sexta.

Para confirmar o seu favoritismo nesta sexta, Azarenka começou arrasadora no primeiro set, no qual aproveitou as três chances que teve na parcial para quebrar o saque de Wickmayer. Com isso, aplicou um "pneu" (6/0). No segundo set, a belga esboçou uma reação ao converter dois break points cedidos pela sua adversária, mas a bielo-russa obteve outras três quebras em nove oportunidades para fazer 6/4 e liquidar o confronto.

Outra cabeça de chave que já confirmou favoritismo nesta sexta foi a australiana Samantha Stosur. Pré-classificada como terceira maior favorita ao título, ela superou a romena Monica Niculescu por 2 sets a 1, com 6/2, 2/6 e 6/3.

Desta forma, a tenista da Austrália avançou à semifinal, na qual irá encarar a ganhadora do duelo entre a francesa Marion Bartoli e a checa Lucie Safarova, também programado para acontecer nesta sexta.