Azarenka vira sobre Serena e é campeã em Cincinnati

CINCINNATI - A bielo-russa Victoria Azarenka conquistou neste domingo o título do Torneio de Cincinnati com uma vitória em decisão emocionante contra Serena Williams. A norte-americana contou com a força da torcida da casa e começou melhor, mas levou a virada e acabou caindo por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/2 e 7/6 (8/6), em quase duas horas e meia de partida.

Cabeça de chave número 2, Azarenka levou a melhor sobre Serena, líder do ranking mundial, e faturou seu terceiro título na temporada, após as conquistas no Aberto da Austrália e em Doha, quando também derrotou a rival norte-americana na decisão. Foi o primeiro troféu da bielo-russa em Cincinnati.

Já Serena Williams interrompeu uma longa sequência de vitórias, que já durava 14 partidas, e ficou com seu segundo vice no ano, sendo que o primeiro foi justamente no torneio do Catar. A derrota também pôs fim no sonho da norte-americana de conquistar seu primeiro título em Cincinnati, onde jamais foi campeã.

Apesar da derrota, Serena foi dona do primeiro set, que conseguiu fechar sem maiores dificuldades. Na segunda parcial, o cenário se inverteu e foi Azarenka quem passeou. O equilíbrio só veio no terceiro e decisivo set, quando cada uma das tenistas conseguiu duas quebras de serviço, mas a bielo-russa mostrou mais tranquilidade no tie-break.

Esta foi apenas a terceira vitória de Azarenka em 15 confrontos contra Serena, mas a segunda em três partidas disputadas em 2013, o que mostra que a hegemonia da norte-americana teve fim. Agora a bielo-russa luta para voltar ao topo do ranking mundial.