Bacsinszky confirma favoritismo e é campeã no Marrocos

Cabeça de chave número 1, a suíça Timea Bacsinszky confirmou neste sábado o favoritismo no Torneio de Rabat, no saibro do Marrocos. Ela conquistou o título ao derrotar na final a neozelandesa Marina Erakovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 1h07min.

Atual número 15 do mundo, a tenista da Suíça faturou seu quarto título na carreira, sendo o primeiro na temporada 2016. No saibro, Bacsinszky venceu pela primeira vez na carreira. Já Erakovic, 186ª do ranking da WTA, tentava buscar seu segundo troféu no tênis profissional.

Para chegar ao título, Bacsinszky não teve maior trabalho neste sábado. Dominou facilmente a rival, graças principalmente ao bom serviço e aos vacilos da neozelandesa no fundamento. A suíça acertou 81% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço e não teve o saque ameaçado em nenhum momento da partida.

Erakovic, por sua vez, foi ameaçada de forma intensa durante todo o jogo. Foram 12 chances de quebra, sendo que em cinco delas a neozelandesa não conseguiu evitar a quebra. Assim, Erakovic conseguiu vencer apenas três games na partida.