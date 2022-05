Badosa e Collins confirmam favoritismo no Masters 1000 de Roma; Muguruza é eliminada

A espanhola Paula Badosa, terceira do ranking mundial, garantiu vaga nas oitavas de final do Masters 1000 de Roma, nesta quarta-feira, ao derrotar a tenista de Belarus Aliaksandra Sasnovich, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.

Badosa, de 24 anos, não deu chances para a rival, número 50 do mundo, em nenhum momento da partida. Com ritmo intenso, a espanhola foi aprimorando seu jogo durante os games e não teve dificuldade para obter a vitória. Na próxima rodada, sua adversária será a russa Daria Kasatkina, número 23 do ranking.

Outra espanhola caiu na capital italiana. Foi Garbiñe Muguruza, décima do ranking, que perdeu para Yulia Putintseva, do Casaquistão, 40 do mundo, por 2 a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/4) e 6/1. A americana Danielle Collins passou pela romena Simona Halep com 7/6 (7/1) e 6/3.

No masculino, o argentino Diego Schwartzman se despediu do torneio, ao ser derrotado pelo americano Marcos Girón, também em dois sets: 6/1 e 7/6 (7/4). Em contrapartida, dono de três títulos em Grand Slam, Stan Wawrinka voltou a mostrar boa produção em seu segundo torneio após um longo período inativo por causa de lesões em seu pé esquerdo. O suíço eliminou o sérvio Laslo Djere em três sets: 7/6 (10/8), 3/6 e 6/4.

OUTROS RESULTADOS

No masculino: Jenson Brooksby venceu David Goffin (6/0 e 7/6), Jannick Sinner bateu Fabio Fognini (6/2, 3/6 e 6/3) e Marin Cilic eliminou Cameron Norrie (5/7, 6/2 e 6/1). No feminino: Cori Gauff bateu Madison Brengle (6/2 e 6/4) e Anhelina Kalinina ganhou por WO de Jessica Pegula.