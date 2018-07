Baghdatis e Almagro estreiam com vitória em Viena O cipriota Marcos Baghdatis e o espanhol Nicolas Almagro, dois dos favoritos ao título, estrearam com vitória no Torneio de Viena, na Áustria, nesta quinta-feira. Quarto cabeça de chave, Baghdatis derrotou o alemão Bjorn Phau por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2.