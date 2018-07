Baghdatis e Cilic são eliminados no Torneio de Viena Os favoritos Marcos Baghdatis, do Chipre, e Marin Cilic, da Croácia, decepcionaram nesta sexta-feira e foram eliminados nas quartas de final do Torneio de Viena, na Áustria. Cilic, segundo cabeça de chave, foi derrotado pelo lucky loser Andreas Haider-Maurer, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/4.