Baghdatis e Coric caem na estreia no Torneio de Istambul

O tenista cipriota Marcos Baghdatis e o croata Borna Coric se despediram de forma precoce do Torneio de Istambul, na Turquia, nesta terça-feira. Um dos cabeças de chave, Coric foi batido pelo sérvio Dusan Lajovic por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (1/7) e 7/5.

Baghdatis, por sua vez, foi eliminado por outro tenista da Sérvia. Viktor Troicki, quinto cabeça de chave, venceu por 7/5 e 6/4. Os dois sérvios vão encarar rivais russos nas oitavas de final. Troicki vai enfrentar Karen Khachanov, enquanto Lajovic terá pela frente Mikhail Youzhny.

Khachanov foi a grande surpresa do Torneio de Barcelona, na semana passada. Ele eliminou o brasileiro Thomaz Bellucci e tenistas de saibro como o uruguaio Pablo Cuevas e o belga David Goffin. Foi eliminado nas quartas de final pelo argentino Horacio Zeballos. Em Istambul, ele venceu nesta terça o georgiano Nikoloz Basilashvili por 6/3, 6/7 (2/7) e 6/1.

Também avançaram às oitavas de final o britânico Aljaz Bedene, o bósnio Damir Dzumhur e o sérvio Laslo Djere. Esta fase da competição começará a ser disputada nesta quarta. E o primeiro jogo do dia terá o brasileiro Rogério Dutra Silva contra o australiano Bernard Tomic.

ALEMANHA

No Torneio de Munique, que conta ainda com Thomaz Bellucci, o tenista da casa Philipp Kohlschreiber despachou o jovem norueguês Casper Ruud por 6/4 e 6/3. O quinto cabeça de chave busca seu quarto título no saibro do torneio alemão, de nível ATP 250.

Seu próximo adversário será Horacio Zeballos, que avançou ao derrotar o italiano Andreas Seppi por 5/7, 6/2 e 7/5. Ainda nesta terça-feira, avançaram às oitavas de final o eslovaco Martin Klizan, o argentino Guido Pella e o local Mischa Zverev, sexto cabeça de chave.

Nesta quarta, Thomaz Bellucci enfrentará o local Yannick Hanfmann, que veio do qualifying, pelas oitavas de final. Na estreia, o número 1 do País havia derrotado o casaque

Mikhail Kukushkin. Já Thiago Monteiro se despediu da chave nesta terça ao ser derrotado pelo romeno Marius Copil.