Baghdatis e Troicki vencem e fazem a final em Moscou O cipriota Marcos Baghdatis confirmou o favoritismo neste sábado e garantiu uma vaga na decisão do Torneio de Moscou. Quarto cabeça de chave e 19.º do ranking mundial, ele superou o usbeque Denis Istomin em vitória emocionante, com parciais de 6/4, 6/7 (5/7) e 7/6 (7/2).