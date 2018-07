Baghdatis estreia com vitória no Torneio de Brisbane De olho no Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, Marcos Baghdatis estreou com boa vitória no Torneio de Brisbane, nesta segunda-feira. O cipriota superou o local Benjamin Mitchell por duplo 6/4 e avançou às oitavas de final da competição preparatória para o torneio a ser disputado em Melbourne, a partir do dia 16 de janeiro.