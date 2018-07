Baghdatis perde jogo e quebra 4 raquetes na Austrália O cipriota Marcos Baghdatis não se conformou com o seu nível de atuação no confronto que fechou a programação de jogos desta quarta-feira no torneio masculino de simples do Aberto da Austrália e determinou a sua eliminação na segunda rodada do Grand Slam. O tenista foi derrotado pelo suíço Stanislas Wawrinka por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/3), 6/4, 5/7 e 6/1, e deu adeus à competição.