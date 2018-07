Baghdatis supera argentino e encara Djokovic em Miami

Baghdatis avançou no torneio ao derrotar o argentino Leonardo Mayer por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, nesta quinta-feira. Na segunda rodada, o cipriota buscará sua primeira vitória sobre o sérvio, que venceu todos os seis confrontos entre os dois tenistas no circuito profissional.

O suíço Roger Federer também descobriu nesta quinta quem será seu primeiro rival em Miami. Embalado pelo título em Indian Wells, ele vai encarar Ryan Harrison, uma das promessas dos Estados Unidos. Harrison eliminou nesta quinta o italiano Potito Starace por 6/7 (6/8), 6/4 e 6/4.

Ainda nesta quinta, avançaram no torneio o russo Igor Kunitsyn, o espanhol Albert Ramos, o croata Ivo Karlovic, o alemão Cedrik-Marcel Stebe e o ucraniano Sergei Bubka. A rodada de sexta-feira terá as estreias do espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, e do escocês Andy Murray, 4º colocado do ranking da ATP.