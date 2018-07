Baghdatis surpreende Berdych na estreia do Torneio de Halle Marcos Baghdatis fez bonito nesta terça-feira ao estrear com uma surpreendente vitória no Torneio de Halle, ATP 500 alemão disputado em quadras de grama que serve de preparação para Wimbledon, Grand Slam marcado para começar no próximo dia 27. O tenista do Chipre, atual 42º colocado do ranking mundial, eliminou o checo Tomas Berdych, quarto cabeça de chave e hoje o oitavo do mundo, por 2 sets a 0, com duplo 7/6, sendo 7/3 e 7/4 nos tie-breaks.