Barthel bate sul-africana e conquista o WTA de Bastad

A alemã Mona Barthel faturou neste domingo, 20, o título do Torneio de Bastad, na Suécia, disputado em quadras de saibro. Na decisão, a número 61 do mundo superou a sul-africana Chanelle Scheepers, 91ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3), em 1 hora e 39 minutos.

No primeiro set da final, Barthel venceu 72% dos pontos disputados no seu primeiro serviço contra apenas 57% da sua adversária, salvou dois break points e converteu dois de três para fechar a parcial em 6/3.

Já a segunda parcial foi mais equilibrada. Barthel diminuiu o seu aproveitamento dos pontos disputados no primeiro saque para 63%, apenas 4% a mais do que a sua oponente, e conseguiu uma quebra de serviço, assim como Scheepers. Assim, a definição do set ficou para o tie break.

A alemã, então, venceu por 7/3 e foi campeã em Bastad, num torneio em que sete das oito cabeças de chave foram eliminadas na primeira rodada e a única "sobrevivente" caiu na segunda.

Com essa vitória, Barthel encerrou um jejum que vinha desde o início de fevereiro de 2013, quando tinha conquistado o seu último título, e foi campeã pela terceira vez na sua carreira. Além disso, frustrou a tentativa de Scheepers de faturar o seu segundo troféu.