Barthel e Scheepers vão decidir torneio na Suécia Com todas as cabeças de chave tendo sido eliminadas até a segunda rodada, o Torneio de Bastad, na Suécia, definiu neste sábado as tenistas que vão se enfrentar na decisão. Neste domingo, a alemã Mona Barthel, 61ª colocada no ranking da WTA, e a sul-africana Chanelle Scheepers, número 91 do mundo, vão se enfrentar na decisão do campeonato, disputado em quadras de saibro.