Barthel surpreende e fatura título do Torneio de Hobart A alemã Mona Barthel conquistou de forma surpreendente o título do Torneio de Hobart, na Austrália. Neste sábado, a tenista, que veio do qualifying, conquistou a sua oitava vitória seguida e faturou o troféu ao superar na decisão a belga Yanina Wickmayer, cabeça de chave número 1, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.