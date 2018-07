Barthel surpreende Garrigues no Torneio de Hobart Segunda cabeça de chave do Torneio de Hobart, a espanhola Anabel Medina Garrigues foi surpreendida logo na segunda rodada do WTA australiano, nesta quarta-feira, ao cair diante da alemã Mona Barthel por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.