Barthel vence e fará final com tenista japonesa no Torneio de Luxemburgo As finalistas do Torneio de Luxemburgo foram definidas neste sábado com a disputa das semifinais que tiveram vitórias da alemã Mona Barthel e da japonesa Misaki Doi, que irão duelar pelo título neste domingo na decisão da competição realizada em quadras duras e que distribui um total de US$ 250 mil em prêmios.