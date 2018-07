Barthel vira sobre Pliskova e conquista o Torneio de Praga

A alemã Mona Barthel derrotou a checa Kristyna Pliskova, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/5 e 6/2, e conquistou neste sábado o Torneio de Praga. O troféu coroa uma campanha irretocável da tenista que veio do qualifying e venceu oito jogos seguidos no saibro da capital checa, com direito a triunfo na semi e na final sobre atletas locais.

A vitória na semifinal sobre a checa Barbora Strycova, cabeça de chave número 3, também veio de virada. Mas o duelo mais complicado no caminho até o título veio ainda no qualifying, quando Barthel precisou salvar três match points contra a italiana Jasmine Paolini.

Na chave principal, avançou nos dois primeiros jogos sem sofrer sustos. Derrotou a chinesa Shuai Zhang por 6/0 e 6/3 e depois eliminou a francesa Oceane Dodin (6/3 e 6/1). Nas quartas, fez um grande jogo com a italiana Camila Giorgi, com 7/6 (6/0) e 7/6 (7/6).

Na decisão, Barthel aproveitou seis chances em 13 para quebrar o saque da adversária. Pliskova quebrou cinco vezes em 12 oportunidades. Na partida, o diferencial foi que a alemã errou menos. Foram 23 contra 37 da checa.

A conquista neste sábado encerra um jejum de quase três anos sem títulos da alemã. O último troféu levantado por Barthel foi no Torneio de Bastad, no saibro sueco, em 2014. Atual número 82 do mundo, Barthel ganhará 298 pontos e deve subir para o grupo das 60 melhores do ranking.

Kristyna Pliskova, número 58 do mundo, deverá ganhar algumas posições e figurar no top 50. A checa foi responsável pela eliminação da brasileira Beatriz Hadadd nas quartas de final da competição. A número 1 do Brasil foi batida por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/4 e 6/2.