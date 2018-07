Bartoli desiste e Na Li avança às quartas em Eastbourne

EASTBOURNE - A chinesa Na Li nem precisou entrar em quadra nesta quarta-feira para assegurar vaga nas quartas de final do Torneio de Eastbourne. Cabeça de chave número 2 da competição realizada em quadras de grama, a tenista oriental contou com a desistência da francesa Marion Bartoli, que abandonou a disputa na Inglaterra por causa de uma infecção viral.

Campeã em Eastbourne em 2011, Bartoli havia estreado nesta edição do torneio preparatório para Wimbledon com uma vitória por 2 sets a 0 sobre a italiana Flavia Pennetta. E, nesta quarta, disse ter ficado "muito decepcionada" por se ver obrigada a desistir do evento inglês, mas enfatizou que será importante se recuperar para poder estar em boas condições no Grand Slam que começa na próxima segunda-feira.

Com a desistência de Bartoli, Na Li chegará descansada nesta quinta para o confronto diante da russa Elena Vesnina, que nesta segunda rodada derrotou a britânica Heather Watson por 2 sets a 1, com 6/1, 3/6 e 6/2.

Mas, se a chinesa avançou sem precisar fazer esforço, a alemã Angelique Kerber e a checa Petra Kvitova não conseguiram justificar a condição de respectivas terceira e quarta cabeças de chave em Estbourne. A primeira delas acabou eliminada pela russa Ekaterina Makarova, que venceu com parciais de 6/3 e 6/4. Já Kvitova foi superada pela belga Yanina Wickmayer, que ganhou de virada com 3/6, 6/4 e 7/5.

Os triunfos levaram Makarova e Wickmayer para as quartas de final. A próxima rival da russa será a dinamarquesa Caroline Wozniacki, quinta cabeça de chave, que neste dia de confrontos aplicou duplo 6/4 sobre a britânica Laura Robson. Já a tenista da Bélgica pegará a russa Maria Kirilenko, que derrotou a também britânica Elena Baltacha por 2 sets a 1, com 4/6, 6/4 e 6/3.

O outro confronto das quartas de final irá reunir Lucie Safarova e Jamie Hampton. A checa avançou na competição ao passar pela australiana Samantha Stosur por 7/6 (7/5) e 6/3, enquanto a norte-americana derrotou a taiwanesa Su-Wei Hsieh por 6/4 e 7/6 (7/2).

HERTOGENBOSCH

Os últimos confrontos das quartas de final do Torneio de Hertogenbosch também foram definidos nesta quarta-feira, na Holanda. E o principal destaque do dia na competição foi a romena Simona Halep, que eliminou a italiana Roberta Vinci, cabeça de chave número 1, de forma categórica. Ela arrasou a rival com parciais de 6/0 e 6/1 e pegará na próxima fase a ucraniana Lesia Tsurenko, que nesta segunda rodada superou a suíça Stefanie Voegele por 6/1 e 7/6 (7/4).

Já a eslovaca Dominika Cibulkova, segunda pré-classificada, foi às quartas de final ao vencer a espanhola Anabel Medina Garrigues por 2 sets a 1, de virada, com 2/6, 6/4 e 6/3. Ela terá como próxima rival a espanhola Garbine Muguruza Blanco, que arrasou a norte-americana Lauren Davis por 6/2 e 6/0.

A belga Kirsten Flipkens, quarta cabeça de chave, também avançou para a próxima fase ao bater a holandesa Michaella Krajicek por duplo 7/6, com 8/6 e 7/3 no tie-break. A sua próxima adversária será a polonesa Urszula Radwanska.