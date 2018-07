Bartoli e Kerber decidem título do Torneio de Paris

Para chegar à sua segunda decisão da carreira, Kerber sofreu para superar a belga Yanina Wickmayer por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (2/7), 6/3 e 6/4, em 2h17min de partida. Irregular no serviço, a nona cabeça de chave do torneio precisou salvar quatro break points para evitar o revés.

Bartoli, por sua vez, teve menos trabalho para chegar à final. Com o apoio da torcida, a tenista da casa bateu a checa Klara Zakopalova por 2 sets a 0, com direito a um "pneu": 7/6 (7/3) e 6/0.

No domingo, Kerber e Bartoli se enfrentarão no circuito profissional pela quinta vez. A francesa leva vantagem por somar três vitórias, a última delas no ano passado.