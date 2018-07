Bartoli e Kerber se garantem na semifinal em Eastbourne

Quarta pré-classificada em Eastbourne, Bartoli ficou a só um passo da final ao derrotar a checa Lucie Safarova por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Com isso, ela se credenciou para enfrentar agora a austríaca Tamira Paszek, que nesta quinta bateu a búlgara Tsvetana Pironkova, também por 2 a 0, com 6/0 e 6/4.

Já Angelique Kerber, a quinta cabeça de chave no torneio inglês disputado em quadras de grama, avançou à semifinal ao derrotar a russa Ekaterina Makarova por 6/2 e 6/4. Com isso, ela lutará para alcançar a decisão em confronto diante da checa Klara Zakopalova, que se classificou ao vencer a russa Anastasia Pavlyuchenkova por 6/3 e

7/5.

A programação do dia em Eastbourne foi atrapalhada pela chuva, que atrasou o término dos jogos do torneio feminino, enquanto os quatro duelos do torneio masculino que estavam previstos para acontecer nesta quinta e valeriam pelas quartas de final acabaram adiados por causa do tempo ruim.