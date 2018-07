Bartoli e Kerber vão às quartas de final em Eastbourne

Pré-classificada como quarta maior favorita ao título, Bartoli avançou ao bater a canadense Aleksandra Wozniak por 2 sets a 0, com duplo 6/2. Desta forma, ela se credenciou para encarar na próxima fase a checa Lucie Safarova, que na segunda rodada derrotou a britânica Heather Watson por 7/6 (7/5) e 6/1.

Já Kerber, a quinta cabeça de chave em Eastbourne, foi às quartas de final ao superar a sul-africana Chanelle Scheepers por 2 sets a 0, com 6/3 e 6/2. Agora, por um lugar na semifinal, a alemã medirá forças com a russa Ekaterina Makarova. Algoz de Petra Kvitova na estreia, a tenista da Rússia avançou ao vencer a britânica Laura Robson por 6/4 e 7/5.

A búlgara Tsvetana Pironkova, responsável pela eliminação de Radwanska, a cabeça de chave número 1, também se classificou para as quartas de final nesta quarta ao derrotar a canadense Stéphanie Dubois por 2 sets a 1, com 6/0, 4/6 e 6/4. A sua próxima adversária será a austríaca Tamira Paszek, que passou pela eslovaca Daniela Hantuchova, também por 2 a 1, com 6/4, 3/6 e 6/1.

O outro duelo das quartas de final reunirá a checa Klara Zakopalova e a russa Anastasia Pavlyuchenkova. A primeira delas bateu nesta segunda rodada a checa Petra Cetkovska por 2 sets a 1, com 6/1, 1/6 e 6/2, enquanto a jogadora da Rússia venceu a norte-americana Christina McHale por 7/5, 3/6 e 6/4.

NA HOLANDA - O Torneio de Hertogenbosch, na Holanda, definiu nesta quarta-feira as últimas quatro tenistas que conquistaram vagas nas quartas de final. Duas delas foram as italianas Roberta Vinci, sexta cabeça de chave, e Francesca Schiavone, esta última que precisou salvar quatro match points para seguir viva na competição.

Vinci venceu a romena Monica Niculescu por 2 sets a 1, com 6/3, 6/7 (4/7) e 6/0, e agora pegará na próxima fase a belga Kirsten Flipkens, que nesta quarta bateu a russa Daria Gavrilova por 7/5 e 7/6 (7/4).

Já Schiavone precisou sofrer muito para despachar a romena Irina-Camelia Begu, que por quatro vezes esteve a um ponto da vitória, mas caiu com parciais de 6/2, 2/6 e 7/6 (10/8). Com isso, a italiana vai encarar nas quartas de final a belga Kim Clijsters, ex-líder do ranking mundial.

A outra tenista que foi às quartas de final neste dia de duelos em Hertogenbosch foi a sueca Sofia Arvidsson. Ela derrotou a tenista local Arantxa Rus com parciais de 6/4 e 6/1 e agora já projeta um duelo contra a polonesa Urszula Radwanska.