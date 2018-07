Bartoli e Petkovic avançam às quartas em Estrasburgo As favoritas não decepcionaram nesta quarta-feira no Torneio de Estrasburgo, na França. Primeira cabeça de chave, a tenista local Marion Bartoli não precisou se esforçar para alcançar as quartas de final. Sua rival, a britânica Elena Baltacha, desistiu da partida.