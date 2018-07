Bartoli e Petkovic avançam na estreia em Estrasburgo

Bartoli, que é a cabeça de chave número 1, superou problemas com seu saque para bater a japonesa Kimiko Date-Krum por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, com seis quebras de serviço. A próxima adversária da francesa será a britânica Elena Baltacha, que liderava por 6/3 quando a eslovaca Magdalena Rybarikova decidiu abandonar a partida.

Segunda pré-classificada, Petkovic não teve trabalho para superar Anna-Lena Groenefeld por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em confronto de tenistas alemãs. Sua próxima oponente será a chinesa Shuai Zhang que superou a francesa Pauline Parmentier (6/2 e 6/4).

A checa Lucie Hradecka, cabeça de chave número 8, venceu a norte-americana Asha Rolle por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Vice-campeã em Estrasburgo em 2009, ela fez dez aces e conseguiu três quebras de serviço no duelo. Sua próxima adversária será a francesa Stephanie Foretz Gacon, que bateu a ucraniana Alona Bondarenko por 2 a 0 (6/4 e 6/1).

Também nesta terça-feira, a croata Mirjana Lucic superou a norte-americana Christina McHale por 2 a 0 (7/5 e 7/6). Já a francesa Alize Cornet bateu a indiana Sania Mirza (6/4, 4/6 e 6/1).