Bartoli e Schiavone caem em Dubai e Radwanska avança A rodada inicial do Torneio de Dubai começou a derrubar as primeiras cabeças de chave nesta terça-feira. Martion Bartoli e Francesca Schiavone, pré-classificadas respectivamente como sexta e sétima maiores favoritas ao título, foram eliminadas logo na estreia. A tenista da França perdeu para a chinesa Shuai Peng por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, enquanto a italiana foi superada pela sérvia Ana Ivanovic por 6/1 e 7/5.