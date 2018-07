Bartoli não se arrepende do adeus após Wimbledon

Mesmo tendo chegado ao auge da carreira, ao ganhar seu primeiro torneio de Grand Slam, Bartoli surpreendeu ao anunciar a aposentadoria na temporada passada, quando tinha acabado de ser campeã de Wimbledon. Com 28 anos na época, ela disse que estava cansada das lesões.

Neste domingo, ela voltou a Wimbledon, como convidada da organização antes da abertura da nova edição do torneio. E comentou sobre sua decisão de parar de jogar tão precocemente. "Eu, literalmente, não consigo levantar meu braço toda manhã. Estava assim no ano passado e não melhorei. Então, não me arrependo (da aposentadoria)", afirmou a francesa, que sofre com uma lesão no ombro direito.

Mas, apesar da aposentadoria precoce, ela não esquece sua maior glória. "De vez em quando, alguém me pergunta: ''Quem é você?''. Eu simplesmente respondo: ''Sou campeã de Wimbledon''. Isso diz tudo. Não preciso nem mencionar meu nome", contou Bartoli.