Bartoli sobe para 7º no ranking após título em Wimbledon A conquista do título de Wimbledon no último sábado recolocou Marion Bartoli na sua melhor posição no ranking da WTA. Na atualização desta segunda-feira, a francesa ganhou oito posições, retornou ao Top 10 e agora ocupa a sétima colocação, com 4.675 pontos, em virtude do triunfo em Londres.