Bartoli vence em estreia no Torneio de Paris A francesa Marion Bartoli não decepcionou a torcida local ao vencer em sua estreia no Torneio de Paris. Nesta quinta-feira, a segunda cabeça de chave derrotou a croata Petra Martic por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1, e avançou às quartas de final.