Batida em final, Kvitova vê Kerber ultrapassá-la na WTA

Kvitova ostentava a condição de atual campeã da competição norte-americana e acabou tendo descontado parte dos pontos que defendia pelo título obtido no ano passado. Assim, apareceu nesta segunda-feira com um total de 3.290, contra 3.420 de Kerber.

A norte-americana Serena Williams segue na liderança disparada do ranking da WTA, com 12.260 pontos, contra 9.505 da bielo-russa Victoria Azarenka. A russa Maria Sharapova, que ficará fora desta edição do US Open por lesão, continua no terceiro lugar, com 8.766, enquanto a polonesa Agnieszka Radwanska se manteve em quarto, com 6.335, e teria chance de tirar a musa do Top 3 apenas se levar o título nos Estados Unidos.

Já na segunda metade do Top 20, destaque para ascensão da australiana Samantha Stosur, que saltou da 13.ª para a 11.ª posição. Simona Halep, por sua vez, garantiu entrada no grupo das 20 mais bem posicionadas após o título em New Haven, que a fez subir do 23.º para o 19.º posto da WTA.

A brasileira Teliana Pereira, que na semana passada fracassou na sua tentativa de jogar pela primeira vez a chave principal de um Grand Slam ao cair na rodada inicial do qualifying do US Open, nesta segunda-feira caiu da 105.ª para a 106.ª posição do ranking mundial. Ela, porém, segue sendo de longe a tenista número 1 do Brasil. A vice-líder do País é Paula Cristina Gonçalves, em 270.º lugar no geral, mesmo posto que ocupava na semana passada.

Confira o ranking atualizado da WTA:

1) Serena Williams (EUA), 12.260 pontos

2) Victoria Azarenka (BLR), 9.505

3) Maria Sharapova (RUS), 8.766

4) Agnieszka Radwanska (POL), 6.335

5) Sara Errani (ITA), 5.125

6) Na Li (CHN), 4.825

7) Marion Bartoli (FRA), 4.246

8) Caroline Wozniacki (DIN), 3.490

9) Angelique Kerber (ALE), 3.420

10) Petra Kvitova (RCH), 3.290

11) Samantha Stosur (AUS), 3.210

12) Jelena Jankovic (SER), 3.125

13) Roberta Vinci (ITA), 3.065

14) Kirsten Flipkens (BEL), 2.961

15) Ana Ivanovic (SER), 2.940

16) Sloane Stephens (EUA), 2.925

17) Maria Kirilenko (RUS), 2.620

18) Sabine Lisicki (ALE), 2.615

19) Simona Halep (ROM), 2.450

20) Carla Suarez Navarro (ESP), 2.375

106) Teliana Pereira (BRA), 654

270) Paula Cristina Gonçalves (BRA), 187

289) Beatriz Haddad Maia (BRA), 169