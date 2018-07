Batida em final, Venus assume 2.ª posição do ranking

Surpreendida pela francesa Aravane Rezai na final do Masters de Madri, no último domingo, a norte-americana Venus Williams teve como "consolo" o fato de ter assumido, oficialmente nesta segunda-feira, a segunda posição do ranking mundial feminino do tênis.

A lista publicada pela WTA, entidade que controla o tênis feminino mundial, confirmou Venus atrás apenas da irmã Serena, que segue liderando com folga o ranking.

Já a dinamarquesa Caroline Wozniacki, segunda colocada na semana passada, acabou caindo para o terceiro posto depois de ter sido eliminada logo na segunda rodada em Madri.

A russa Dinara Safina, por sua vez, caiu quatro posições em relação à semana passada e agora é a nona do mundo. Com isso, Elena Dementieva, Svetlana Kuznetsova, Samantha Stosur e Agnieszka Radwanska subiram uma colocação cada uma no top 10, que tem a belga Kim Clijsters, ex-líder do ranking, na décima posição.

Ranking da WTA, 17/05:

1.º Serena Williams (EUA), 8.475 pontos

2.º Venus Williams (EUA), 6.386

3.º Caroline Wozniacki (DIN), 5.630

4.º Jelena Jankovic (SER), 5.160

5.º Elena Dementieva (RUS), 4.830

6.º Svetlana Kuznetsova (RUS), 4.661

7.º Samantha Stosur (AUS), 4.405

8.º Agnieszka Radwanska (POL), 4.190

9.º Dinara Safina (RUS), 4.156

10. Kim Clijsters (BEL), 3.890

11.º Victoria Azarenka (BLR), 3.665

12.º Na Li (CNH), 3.316

13.º Maria Sharapova (RUS), 3.190

14.º Marion Bartoli (FRA), 3.186

15.º Flavia Pennetta (ITA), 3.175

16.º Aravane Rezai (FRA), 3.095

17.º Yanina Wickmayer (BEL), 3.050

18.º Francesca Schiavone (ITA), 2.995

19.º Shahar Peer (ISR), 2.895

20.º Nadia Petrova (RUS), 2.795

----------------------------------

250.º Maria Fernanda Alves (BRA), 204