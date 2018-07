Bautista Agut avança em Winston-Salem e faz final com bósnio

O espanhol Roberto Bautista Agut segue firme na busca pelo título do Torneio de Winston-Salem, último torneio preparatório para o US Open. Na noite desta sexta-feira, o número 15 do mundo se garantiu na final ao superar o alemão Jan-Lennard Struff por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1 hora e 13 minutos.

Este foi o segundo duelo entre eles, sendo que o espanhol também havia vencido o outro, no saibro de Barcelona, nesta temporada. Agora ele voltou a confirmar a sua condição de favorito para avançar à decisão em Winston-Salem, torneio em que é o cabeça de chave número 1.

Bautista conseguiu quatro quebras de saque no duelo, sendo duas em cada parcial, e só perdeu o seu serviço uma vez, durante o segundo set. Neste sábado, então, vai buscar o sexto título da sua carreira, sendo o segundo em 2017, ano em que já levou a taça do Torneio de Chennai.

O rival do espanhol na decisão vai ser o bósnio Damir Dzumhur. De virada, o número 67 do mundo passou nesta sexta-feira pelo britânico Kyle Edmund (45º) por 1/6, 7/5 e 6/3. Esta será a primeira final da carreira do tenista da Bósnia.