Bautista Agut confirma favoritismo e pegará russo na final do Torneio de Chennai

O espanhol Roberto Bautista Agut garantiu neste sábado uma das vagas na decisão do Torneio de Chennai, na Índia. O cabeça de chave número 2 não teve maiores dificuldades para confirmar seu favoritismo ao derrotar na semifinal o francês Benoit Paire por 2 sets a 0, com duplo 6/3.

Dominante, Agut controlou o jogo. Diante do quinto favorito da competição, arrancou com uma quebra no primeiro set. No segundo, até foi quebrado, mas aproveitou três dos quatro break points que teve para fechar diante do rival com autoridade.

Agora, Agut terá pela frente na decisão o russo Daniil Medvedev. Apenas número 99 do mundo, o tenista é uma das surpresas do torneio indiano e se classificou neste sábado ao derrotar nas semifinais o israelense Dudi Sela, 96.º do ranking, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 7/6 (7/2) e 6/2.

O confronto deste domingo, que decidirá o troféu em Chennai, será somente o primeiro entre Agut e Medvedev no circuito. Favorito, o espanhol de 28 anos tentará seu quinto título no circuito, o primeiro em 2017. Já o jovem russo, de 20 anos, ainda persegue sua primeira conquista da ATP.