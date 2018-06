Bautista Agut domina Lucas Pouille e conquista o título do Torneio de Dubai

O espanhol Roberto Bautista Agut obteve um grande feito neste sábado e se sagrou campeão do Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, ao superar na decisão o embalado francês Lucas Pouille.

+ Leia mais notícias sobre tênis

+ Del Potro surpreende Zverev e enfrenta Kevin Anderson na final de Acapulco

Terceiro cabeça de chave e 23º do ranking da ATP, Bautista Agut minimizou o favoritismo do adversário e ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em apenas uma hora e 21 minutos de confronto.

Para ficar com o título, Agut teve bom desempenho na devolução e chegou a ter nove chances de quebra durante a partida, convertendo três delas. E, embora tenha feito menos aces do que o adversário - quatro contra um -, ele foi mais regular em seu serviço e salvou três dos quatro break points que concedeu.

Esse foi o segundo título do tenista de 29 anos na temporada - ganhou também o Torneio de Auckland, em janeiro, que servia de preparação ao Aberto da Austrália - e o oitavo da carreira.

Já Pouille, segundo favorito da competição e 15º do mundo, havia sido neste ano campeão em Montpellier e vice em Marselha. Ele soma agora cinco títulos e nove finais na carreira.