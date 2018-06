Bautista Agut vence russo e enfrentará algoz de Zverev na semifinal em Halle

Quarto cabeça de chave do Torneio de Halle, o espanhol Roberto Bautista Agut se garantiu na semifinal do ATP 500 alemão realizado em quadras de grama ao vencer nesta sexta-feira o russo Karen Khachanov por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (3/7) e 6/3.

Com o triunfo suado obtido após 2h11min de confronto, o atual 16º tenista do ranking mundial avançou para enfrentar na próxima fase o croata Borna Coric, que em outro duelo desta sexta derrotou o italiano Andreas Seppi por 7/5 e 6/3.

Hoje na 34ª posição da ATP, Coric foi o responsável pela surpreendente eliminação do alemão Alexander Zverev, hoje o terceiro tenista do mundo, já na estreia do ídolo da casa na competição que serve de preparação para Wimbledon, Grand Slam marcado para começar no próximo dia 2 de julho, em Londres.

A outra semifinal em Halle vai reunir Roger Federer, número 1 do ranking e atual campeão, contra o norte-americano Denis Kudla. O suíço joga em busca do seu décimo título do torneio alemão e do 99º troféu de simples de sua carreira.

EM LONDRES

Em outra partida encerrada no final da programação de confrontos do dia em mais um evento desta temporada de grama, o francês Jeremy Chardy se classificou para a semifinal do Torneio de Queen's, em Londres, ao bater o norte-americano Frances Tifoe por duplo 6/4.

Assim, ele se credenciou para encarar na próxima fase o sérvio Novak Djokovic, ex-líder da ATP e atual 22º colocado, que horas mais cedo eliminou o francês Adrian Mannarino com parciais de 7/5 e 6/1 pelas quartas de final.