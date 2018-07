Bautista e Rosol surpreendem e fazem final em Stuttgart

O espanhol Roberto Bautista Agut e o checo Lukas Rosol surpreenderam com vitórias conquistadas neste sábado e garantiram vaga na final do Torneio de Stuttgart. O primeiro deles venceu o italiano Fabio Fognini por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, enquanto o tenista da República Checa superou o russo Mikhail Youzhny, segundo pré-classificado, por 7/6 (7/3) e 6/2.

Surpresas na decisão, Agut e Rosol buscarão o segundo título de suas carreiras no circuito profissional da ATP. Em boa fase, o espanhol conquistou no mês passado o troféu em Hertogenbosch, na Holanda, enquanto o checo se sagrou campeão em Bucareste, no ano passado. Os dois tenistas também se enfrentarão pela primeira vez.

Já Fognini, tido como principal favorito ao título do ATP 250 alemão realizado em quadras de saibro, tentava alcançar a sua quarta final no ano, mas acabou sendo superado pelo mesmo rival que ele próprio eliminou na semifinal do ano passado em Stuttgart. Youzhny, por sua vez, perdeu a oportunidade de voltar a lutar pelo título que ele conquistou em 2002 em Stuttgart.

BASTAD

Os finalistas do Torneio de Bastad também foram definidos neste sábado. O uruguaio Pablo Cuevas e o português João Sousa asseguraram lugar na luta pelo título do ATP 250 sueco. O tenista sul-americano avançou ao derrotar o espanhol Fernando Verdasco por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/3, enquanto o jogador de Portugal passou pelo argentino Carlos Berlocq por 2 sets a 1, com 3/6, 6/4 e 6/4.

Antes de cair nas semifinais, Berlocq surpreendeu ao eliminar nas quartas de final o espanhol David Ferrer, cabeça de chave número 1, com uma vitória por duplo 6/3.