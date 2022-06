Beatriz Haddad Maia vence britânica e está nas quartas do WTA 250 de Nottingham

Beatriz Haddad Maia está nas quartas de final do WTA 250 de Nottingham, na Inglaterra. A brasileira derrotou, nesta quinta-feira, a britânica Yuriko Miyazaki, número 234 da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/4), em 1h54 de partida.

"Já a conhecia, ela joga especialmente bem em superfícies rápidas podendo ser bastante perigosa. Satisfeita por avançar em sets diretos, e, especialmente, sacar bem nos momentos importantes", disse Bia.

A próxima adversária da tenista nacional será a grega Maria Sakkari, cabeça de chave 1 do torneio britânico e atual número 5 do mundo.

Além de vencer na chave de simples, Bia também avançou nas duplas, juntamente com a chinesa Shuai Zhang, quarta melhor duplista do mundo. As duas venceram a suíça Viktorija Golubic e a colombiana Camila Osorio na estreia por 6/2 6/3. As próximas adversárias serão a taiwanesa Latisha Chan e a australiana Samantha Stosur.

Thiago Monteiro somou mais um bom resultado no Challenger de Perugia, nesta quinta-feira. O tenista brasileiro superou o local Stefano Caruso, de virada, para avançar às quartas de final, com 4/6, 6/4 e 6/3.

THIAGO MONTEIRO AVANÇA

"Foi um jogo bom hoje. Na verdade, eu não comecei muito regular e estava errando muito até a metade do segundo set. Depois consegui sentir melhor a bola, estar mais consistente e usar as bolas que machucam mais para entrar no jogo de forma mais contundente", afirmou Thiago Monteiro.

"No terceiro abri uma boa vantagem e consegui fechar no 6/3. Era importante essa vitória e estar nas quartas do primeiro torneio dessa gira," disse o brasileiro.

Por uma vaga nas semifinais, Thiago Monteiro vai enfrentar o espanhol Jaume Munar. "Vai ser um jogo duro. Ele é um cara experiente, sólido no circuito, mas me sinto bem. Amanhã de manhã vou preparar a melhor forma de jogar contra ele."

MARCELO MELO BEM

O mineiro Marcelo Melo e o sul-africano Raven Klaasen estrearam com vitória na temporada de grama. Nesta quinta-feira, pela primeira rodada do ATP 250 de S-Hertogenbosch, na Holanda, eles derrotaram os belgas Sander Gille e Joran Vliegen, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (15/13) e 6/4, garantindo vaga nas quartas de final, após dois dias de adiamentos em função das chuvas. Na próxima rodada do torneio, válido de preparação para Wimbledon, brasileiro e sul-africano enfrentam os vencedores do jogo entre os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut - cabeças de chave 1 - e a dupla formada pelos holandeses Gijs Brouwer e Tim Van Rijthoven.