Belga abandona e Wozniacki avança à semi em Bruxelas

Wozniacki vencia o primeiro set por 2 a 0, quando a tenista belga pediu atendimento médico em quadra. Com dores nas costas, ela não conseguiu prosseguir no jogo, para decepção das arquibancadas. "Vê-la sentindo tanta dor é triste, principalmente diante desta torcida incrível", lamentou a dinamarquesa.

Na semifinal, a líder do ranking terá pela frente a italiana Francesca Schiavone, número cinco do mundo, que eliminou nesta quinta a japonesa Ayumi Morita por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

A outra semifinal terá a russa Vera Zvonareva, terceira do ranking, e a chinesa Shuai Peng. Nesta quinta, Zvonareva cedeu apenas um game para a romena Alexandra Dulgheru na fácil vitória por 6/0 e 6/1. Peng, por sua vez, derrotou a sueca Sofia Arvidsson por 6/2 e 6/4.